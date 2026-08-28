Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 августа?

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Луна рассказывает

День, когда легко попасть по чужое влияние и, действуя согласно советам или указаниям окружающих, поступить совсем не так, как мы хотели изначально.

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Луна рекомендует

Важно помнить, что решения, которые мы принимаем — а, значит, победа или ответственность за них — лежит только на нас самих. С большой долей вероятности, в этот день все будет валиться из рук, так что работу над серьезными лучше отложить, пока же заняться незначительными делами, которые, можно будет быстро завершить. Залог успеха наступающего дня, даже если он будет касаться домашних дел, в том, чтобы с самого утра тщательно его распланировать: следуя пунктам своего списка, удастся успеть гораздо больше, чем обычно.

Луна предостерегает

Не стоит обвинять окружающих в своих ошибках и промахах — это будет несправедливо по отношению к ним, лучше подумать о том, как исправить ситуацию, в которую мы, сами того не желая, попали. Также сегодня ждут не самые приятные открытия: окажется, что люди, которые казались нам друзьями, на самом деле использовали наши профессиональные и жизненные успехи, чтобы паразитировать на нас

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