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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 июля?
Луна рассказывает
День мировой — внутренней и внешней — гармонии, которую определяет позитивная космическая энергия. Отдых в это время принесет радость, а общение с близким человеком — идиллию.
Луна рекомендует
День благоприятен для тех, чья профессия так или иначе связана с творчеством: сегодня можно создать не просто очередную симпатичную поделку, а настоящее произведение искусства. Любое начинание этого дня окажется удачным, поэтому нужно как можно быстрее приступать к реализации тех проектов, которые мы — из-за их важности и трудоемкости — откладывали на другое время: оно наконец-то пришло.
Луна предостерегает
Ни с кем нельзя ссориться и конфликтовать с окружающими людьми — это может негативно сказаться на событиях ближайшего будущего. Под категорическим запретом — любые вредные привычки: даже одна сигарета, бокал шампанского или кусочек торта могут негативно сказаться на самочувствии в этот день и здоровье в целом.
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