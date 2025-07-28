Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 июля?

Луна рассказывает

День усиления умственных, интеллектуальных и экстрасенсорных способностей, которые наилучшим образом сказывается как на работе, так и наличной жизни. Прежде всего, успех сопутствует тем, кто занимается научной и литературной деятельностью, аналитикой и творчеством, а также тем, кто к любой — даже сугубо технической — задаче сможет подойти с неожиданной и креативно стороны

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Луна рекомендует

День — или, с учетом его буднего статуса, хотя бы часть его — желательно провести на природе: если не будет возможности выехать за город, необходимо хотя бы наведаться в ближайший парк и спокойно посидеть на траве в тени деревьев — это позволит пополнить запас энергии. Также необходимо уделит время и внимание родным и близким людям: удастся не только проявить к ним интерес, в котором они так нуждаются, но и подзарядитесь от них энергией.

Луна предостерегает

Не стоит считать себя истиной в последней инстанции, критикуя всех без разбора — велика вероятность того, что мы ошибемся в своей оценке, и объект наших замечаний надолго затаит на вас обиду. Недоразумения, возникающие в отношениях с близким человеком, ни в коем случае нельзя загонять внутрь: при малейшем напряжении необходимо вынести сложившуюся ситуацию на обсуждение.

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