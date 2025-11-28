- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 29 ноября?
Луна рассказывает
День, которому больше подошел бы статус буднего: энергия, которая в такое время переполняет человека, дает возможность сдвинуть горы. Но, поскольку он выпал на выходной, необходимо использовать моральные и физические силы для полноценного отдыха.
Луна рекомендует
Хорошее настроение, которое будет сопутствовать нам с самого утра, позволит не только переделать массу домашних дел, но и заняться спортом — причем максимально активными его видами.
Луна предостерегает
Нельзя игнорировать сюрприз, который сделает вам сегодня любимый человек или ребенок, каким бы скромным он нам ни показался: необходимо отреагировать с максимальной радостью, даже если на самом деле вы мечтали о чем-то другом — не стоит их обижать.
