Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 ноября?

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Луна рассказывает

День мощной позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно. Это также день отказа от материальных благ в пользу духовных.

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Луна рекомендует

Можно отправляться в любые поездки — от командировок до путешествий: обстоятельства будут складываться на редкость благоприятно, так что имеет смысл воспользоваться счастливым шансом. Правильно действовать в любой ситуации смогут те, кто будет поступать по справедливости, не давая сильному обидеть слабого, тогда и сделанное добро непременно вернется сторицей. День пройдет под знаком успешного общения на всех уровнях, вероятно также появление в жизни человека из прошлого, с которым нас когда-то связывали романтические отношения.

Луна предостерегает

Занятия этого дня должны быть нацелены на созидание — разрушение, даже если речь идет о подготовке квартиры к ремонту, в процессе которого необходимо оборвать старые обои и сбить морально устаревшую плитку.

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