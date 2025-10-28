Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 октября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 октября?

Луна рассказывает

День мощной, но, увы, негативной энергетики, которая оказывает неблагоприятное влияние на все живое на Земле. Чтобы противостоять ей, важно помнить об элементарных правилах безопасности, особенно это касается отношений с людьми — как близкими, так и посторонними.

Луна рекомендует

День благоприятен для очищения организма — как на ментальном, так и на физическом уровне: желательно читать хорошую литературу, слушать классическую музыку, заниматься йогой, пить травяные чаи и чистую, негазированную воду, принимать ванну с морской солью.

Луна предостерегает

Нельзя общаться с людьми, доброжелательность которых вызывает у нас хотя бы малейшие сомнения — вполне возможно, что им намерения далеко не так чисты и благородны, как это может показаться на первый взгляд. Не стоит проявлять негативные эмоции — они подпитывают силы зла, которых в этот день и так предостаточно.