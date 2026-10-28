Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 29 октября?

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Луна рассказывает

День, когда каждый человек сможет увидеть себя как будто бы со стороны, проанализировав свое поведение и сделав из него выводы — как из успехов, так и из ошибок.

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Луна рекомендует

Чтобы добиться успеха, верить в свои силы необходимо всегда, иначе придется провести в бесплодных попытках осуществить даже самое простое телодвижение — весь день пойдет впустую. День благоприятен для шопинга: все, что будет приобретено сегодня, окажется хорошего качества и прослужит вам верой и правдой долгие годы, особенно это касается сезонных товаров, необходимых в это — движущееся к зиме — время.

Луна предостерегает

Нежелательно посещать парикмахерскую: стрижка и окрашивание волос — особенно в светлые тона — может не лучшим образом отразиться на психическом здоровье и даже довести до депрессии. Выясняя отношения с близким человеком, очень важно не перейти черту, отделяющую обычный разговор от ссоры и конфликта — он может стать долговременным.

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