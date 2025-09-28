ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 29 сентября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 29 сентября?

Луна рассказывает

День негативной энергетики, которая заставляет человека сомневаться в себе и своих силах, и толкает его в объятия мошенников, активизирующихся в такие времена. События этого дня будут напрямую зависеть от нашего внутреннего состояния: на что настроимся, то, в результате, и получим, так что надо готовься к хорошему — позитивное мышление еще никто не отменял.

Луна рекомендует

День предоставит прекрасную возможность перезагрузить отношения с любимым человеком, следствием чего, возможно, станет второй медовый месяц.

Луна предостерегает

Велик риск впасть в депрессию — чтобы этого не произошло, необходимо как можно меньше общаться с окружающими и как можно больше уделять внимание своему душевному состоянию — общаться с приятными людьми или читать хорошую литературу. Нежелательно выполнять работу за других — они, увы, все равно этого не оценят, так что нужно сосредоточиться на том, что мы запланировали сами, а от остального отказаться.

