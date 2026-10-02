- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3-4 жовтня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 3-4 октября?
Луна рассказывает
23-й лунный день, который продлися двое календарных суток, опасен конфликтами в отношениях между людьми. Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог.
Луна рекомендует
Решение серьезных — прежде всего, финансовых — вопросов необходимо перенести на другое время, в эти дни велика вероятность серьезной ошибки. Новый знакомый, который — с большой долей вероятности — появится сейчас в вашем окружении, будет претендовать на важную роль в вашей карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.
Луна предостерегает
Несмотря на выходной, не стоит исправлять плохое настроение, которое будет сопутствовать нам в это время, шопингом –существует серьезный риск накупить массу дорогих и совершенно ненужных вещей, которые придется сдавать обратно. Чтобы не наговорить окружающим массу неприятных вещей, нужно держать под контролем не только слова, но и мысли: раскаяние, которое накроет нас практически сразу, заставит искать примирения с ними. Также нужно опасаться неконтролируемых эмоций — они чреваты непродуманными и опрометчивыми поступками.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии