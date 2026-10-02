Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3-4 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 3-4 октября?

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Луна рассказывает

23-й лунный день, который продлися двое календарных суток, опасен конфликтами в отношениях между людьми. Астрологи считают, что именно в это время мы чаще всего склонны лгать, изменять любимым и предавать тех, кто нам близок и дорог.

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Луна рекомендует

Решение серьезных — прежде всего, финансовых — вопросов необходимо перенести на другое время, в эти дни велика вероятность серьезной ошибки. Новый знакомый, который — с большой долей вероятности — появится сейчас в вашем окружении, будет претендовать на важную роль в вашей карьере, а затем, возможно, и в личной жизни.

Луна предостерегает

Несмотря на выходной, не стоит исправлять плохое настроение, которое будет сопутствовать нам в это время, шопингом –существует серьезный риск накупить массу дорогих и совершенно ненужных вещей, которые придется сдавать обратно. Чтобы не наговорить окружающим массу неприятных вещей, нужно держать под контролем не только слова, но и мысли: раскаяние, которое накроет нас практически сразу, заставит искать примирения с ними. Также нужно опасаться неконтролируемых эмоций — они чреваты непродуманными и опрометчивыми поступками.

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