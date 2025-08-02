Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 августа?

Луна рассказывает

День, когда не стоит скрывать от окружающих своих чувств, особенно если речь идет о близких людях — напротив, нужно максимально демонстрировать им свое хорошее отношение.

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Луна рекомендует

Можно признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Желательно также отправляться в любые поездки и путешествия — они окажутся на редкость удачными. Лучший способ избавиться от собственных проблем — переключиться на те, что существуют в жизни других людей: мы убедитесь, что наши трудности не настолько серьезны, как нам кажется.

Луна предостерегает

Очень важно следить за тем, что мы говорите и даже думаем: в порыве раздражительности: плохие слова и мысли практически сразу же могут обратиться против нас самих, поэтому лучше не рисковать. Также нельзя принимать важные решения — слишком велик риск неправильно прочитать доводы «за» и «против» и совершить ошибку, которую сложно будет исправить, лучше посвятить это время отдыху — как и положено в выходной день.

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