Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 декабря

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 3 декабря?

Луна рассказывает

День повышенной деловой активности, но удача будет сопутствовать только тем, кто сможет перейти от слов — пусть и очень убедительных — к делу. Только так можно будет достичь всех поставленных целей — как профессиональных, так и личных.

Луна рекомендует

Взявшись за новый проект, необходимо довести его до конца, в противном случае в самом скором времени одна недоделка будет цепляться за другую, и выбраться из такого цейтнота будет очень сложно. Можно принимать давно назревшее решение, на которое до сих пор по какой-то причине не хватало времени или сил — сегодня все доводы удастся оценить объективно, а значит, решение будет правильным.

Луна предостерегает

Держать себя в руках, не позволяя разгуляться эмоциям, необходимо всегда, но сегодня — особенно: перепады настроения, от которых мы можем страдать в это время, могут испортить отношения с окружающими — как друзьями и коллегами, так и близкими людьми.

