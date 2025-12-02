- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 3 декабря?
Луна рассказывает
День повышенной деловой активности, но удача будет сопутствовать только тем, кто сможет перейти от слов — пусть и очень убедительных — к делу. Только так можно будет достичь всех поставленных целей — как профессиональных, так и личных.
Луна рекомендует
Взявшись за новый проект, необходимо довести его до конца, в противном случае в самом скором времени одна недоделка будет цепляться за другую, и выбраться из такого цейтнота будет очень сложно. Можно принимать давно назревшее решение, на которое до сих пор по какой-то причине не хватало времени или сил — сегодня все доводы удастся оценить объективно, а значит, решение будет правильным.
Луна предостерегает
Держать себя в руках, не позволяя разгуляться эмоциям, необходимо всегда, но сегодня — особенно: перепады настроения, от которых мы можем страдать в это время, могут испортить отношения с окружающими — как друзьями и коллегами, так и близкими людьми.
Читайте также: