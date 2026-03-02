Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 марта

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 марта?

Луна рассказывает

День, когда резко возрастает влияние на нашу психику внешних обстоятельств — как положительных, так и отрицательных. Можно поддаться давлению инстинктов, чужим манипуляциям, ослабить самоконтроль и потерять побудительные причины активно жить и действовать.

Луна рекомендует

Очень важно избегать лени, из-за которой можно потерять серьезные шансы преуспеть во всех сферах жизни, но прежде всего — в бизнесе и профессии. Можно восстанавливать справедливость и защищать тех, кого несправедливо обидели — в будущем то обязательно зачтется.

Луна предостерегает

Необходимо избегать спонтанных, необдуманных поступков — таким образом можно совершить массу ошибок, многие из которых исправить уже не удастся, так что луче от них воздержаться. От решения важных вопросов, какого бы жизненного направления они ни касались, в этот день нужно отказаться — из-за большого количества препятствий, которые обязательно возникнут на пути, получить положительный результат не удастся.

