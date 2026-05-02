Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 мая

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 мая?

Луна рассказывает

День предназначен для радости и веселья, в течение которого категорически не рекомендуется грустить и тосковать. С другой стороны, худшее, что можно сделать сегодня — это расслабиться и потерять контроль над собой и своими поступками — в таком состоянии человек рискует сказать и сделать нечто такое, за что ему впоследствии будет стыдно.

Луна рекомендует

Физическую нагрузку необходимо снизить до минимума — слишком велика вероятность получить серьезную травму и на некоторое время выйти из строя. Делиться своим тайнами и переживаниями в этот день — впрочем, как и всегда — можно только с теми, кому мы всецело доверяем, в противном случае факты нашей биографии могут перестать быть секретом.

Луна предостерегает

Нежелательно предаваться унынию, даже если вам будет казаться, что у нас есть для этого основания: судьба может счесть нас неблагодарными и отнять даже то, что мы уже имеем, но, на ее взгляд, не цените. Нежелательно переедать, особенно это касается тяжелой и жирной пищи: она негативным образом скажется не только на физическом, но и на моральном состоянии — настроение может резко ухудшиться.

