Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 ноября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 октября?

Луна рассказывает

Самый энергетически сильный — и самый счастливый — день лунного месяца. Удача — прежде всего, профессиональная — будет сопутствовать тем, кто уверен в своих силах и готов решительно двигаться к поставленной цели.

Реклама

Луна рекомендует

Профессиональный успех ждет преимущественного тех, кто сможет спланировать сегодняшний день по часам, а еще лучше — по минутам, и не даст вам отвлечься на решение второстепенных вопросов. Можно качественно улучшать свою жизнь: начинать работу над новыми проектами, брать на себя дополнительную рабочую нагрузку, которая принесет увеличение доходов, а также признаваться в любви, делать предложение руки и сердца и отвечать на него — разумеется, согласием. Необходимо использовать шанс с лучшей стороны показать себя перед начальством: возможно, оно недостаточно ценит некоторых из нас, так что самое время исправить существующую несправедливость. Профессиональный успех ждет преимущественного тех, кто, несмотря на выходной, сможет спланировать сегодняшний день по часам, а еще лучше — по минутам, это не даст вам отвлечься на решение второстепенных вопросов.

Луна предостерегает

Не стоит принимать близко к сердцу выпады недоброжелательно настроенных людей: их мнение вряд ли имеет для хоть какое-нибудь значение, так что рекомендуется нервы.