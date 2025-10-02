- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 октября?
Луна рассказывает
День, когда можно активно действовать во всех сферах деятельности — от профессиональной до личной жизни, но распыляться при этом не стоит –преуспеть удастся только тем, кто сможет выбрать одно — особенно важное — направление.
Луна рекомендует
Столкнувшись с проблемами, корни которых уходят в прошлое, необходимо воссоздать в памяти сопутствующие им события и понять, на каком этапе мы совершили ошибку. Решая, как поступить в каждом конкретном — скорее всего, связанным с личной жизнью — случае, не стоит слушать советов окружающих людей — сверяться нужно только со своими собственными мыслями.
Луна предостерегает
Нежелательно браться за реализацию серьезных профессиональных проектов, лучше подобрать существующие у вас «хвосты. Не стоит делать критические замечания: обида, которую они затаят, с большой долей вероятности приведет к серьезному долгоиграющему конфликту.
