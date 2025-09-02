Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 3 сентября?

Луна рассказывает

День, когда обязательно нужно делать добро другим людям — поддерживать их как материально и физически, так и на словах.

Луна рекомендует

Сегодня может появиться возможность получить еще одно образование или просто новые знания и навыки, не стоит ею пренебрегать: особое внимание нужно обратить на профессию, которая принесет не только деньги, но и удовольствие.

Луна предостерегает

Категорически не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто за ней обратится: даже если не захочется делать лишние движения, нужно постараться перебороть себя — добро быстро вернется обратно. Также важно молчать побольше, а говорить поменьше, в противном случае, сказав лишнее, легко можно заполучить новых врагов.

