- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 3 января?
Луна рассказывает
День, когда значительно активизируются силы зла, начиная оказывать значительное влияние на нашу жизнь. Даже самые доброжелательные люди могут начать демонстрировать отрицательные качества характера, среди которых будут преобладать зависть и злобы.
Луна рекомендует
Из-за большой вероятности ссор и конфликтов, которые могут возникнуть даже между близкими людьми, сегодняшний день лучше провести в одиночестве, максимально свернув общение.
Луна предостерегает
Также велика вероятность пойти на поводу у манипуляторов и стать жертвой мошенников, которых в это время разведется чрезмерное количество.
