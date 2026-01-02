Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня – 3 января?

Луна рассказывает

День, когда значительно активизируются силы зла, начиная оказывать значительное влияние на нашу жизнь. Даже самые доброжелательные люди могут начать демонстрировать отрицательные качества характера, среди которых будут преобладать зависть и злобы.

Луна рекомендует

Из-за большой вероятности ссор и конфликтов, которые могут возникнуть даже между близкими людьми, сегодняшний день лучше провести в одиночестве, максимально свернув общение.

Луна предостерегает

Также велика вероятность пойти на поводу у манипуляторов и стать жертвой мошенников, которых в это время разведется чрезмерное количество.

