Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 апреля?
Луна рассказывает
Один из самых счастливых и благоприятных дней лунного месяц — необходимо воспользоваться его позитивными энергиями для решения важных вопросов.
Луна рекомендует
Можно приступать к реализации сложных и трудоемких проектов, которые были отложены до лучших времен. Теперь для их реализации сложатся максимально благоприятные условия, поэтому не стоит упускать удачный шанс. Главное, приступив к работе, взять хороший темп и не сбавлять его, в противном случае все усилия окажутся напрасными. День также создаст благоприятные условия для того, чтобы продемонстрировать свои способности начальству — оно их обязательно оценит.
Луна предостерегает
Не стоит эмоционально реагировать на неприятные замечания со стороны окружающих вас людей: их негатив, скорее всего, будет вызван банальной завистью, поэтому является не нашей, а их проблемой. Ни в коем случае нельзя сомневаться в том, что делаешь, поскольку неуверенность — лучший способ потерпеть неудачу.
Читайте также:
Полнолуние в Скорпионе 1 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время
Как Уран и Юпитер повлияют на события в Украине в мае-июле 2026 года
Солнце в Тельце 20 апреля — 20 мая 2026 года: что нас ждет в это время