Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 апреля

Луна

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 апреля?

Луна рассказывает

Один из самых счастливых и благоприятных дней лунного месяц — необходимо воспользоваться его позитивными энергиями для решения важных вопросов.

Реклама

Луна рекомендует

Можно приступать к реализации сложных и трудоемких проектов, которые были отложены до лучших времен. Теперь для их реализации сложатся максимально благоприятные условия, поэтому не стоит упускать удачный шанс. Главное, приступив к работе, взять хороший темп и не сбавлять его, в противном случае все усилия окажутся напрасными. День также создаст благоприятные условия для того, чтобы продемонстрировать свои способности начальству — оно их обязательно оценит.

Луна предостерегает

Не стоит эмоционально реагировать на неприятные замечания со стороны окружающих вас людей: их негатив, скорее всего, будет вызван банальной завистью, поэтому является не нашей, а их проблемой. Ни в коем случае нельзя сомневаться в том, что делаешь, поскольку неуверенность — лучший способ потерпеть неудачу.

Новости партнеров