- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 августа
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 августа?
Луна рассказывает
Лунная энергетика дня делает его идеально подходящим для работы над ошибками: переоценки не оправдавших себя мыслей, побуждений и поступков. Появляется хороший шанс «закрыть» предыдущий жизненный этап и начать новый — главное, не забыть извиниться перед теми, кого незаслуженно обидели — старые моральные долги будут упорно тянуть нас назад.
Луна рекомендует
Можно — и нужно — отказываться от былых заблуждений и определять новый — правильный — курс на ближайшее будущее. Это также хорошее время для перепланировки жилья или хотя бы просто перестановки мебели: обновление своей жизни можно начать даже с таких — незамысловатых — перемен. В решении любых вопросов нужно обращаться к интуиции — она даст правильные подсказки и поможет избежать досадных ошибок.
Луна предостерегает
Не следует принимать важные решения, касающееся личной жизни: под влиянием негативных эмоций можно безвозвратно испортить отношения с любимым человеком.
