Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 августа?

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Луна рассказывает

Не самый легкий день лунного календаря, когда в полной безопасности можно почувствовать себя только в пределах своего дома.

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Луна рекомендует

День, несмотря на его негативную энергетику, благоприятен для любых переговоров –прежде всего, личного свойства: собеседники легко пойдут навстречу и поддержать любые наши предложения — даже те, которых вчера и слышать не хотели. А вот от общения с неприятными нам людьми нужно отказаться: их нужно избегать всегда, а в этот день — особенно: энергетическую дыру, которую мы в результате получим, придется «латать» довольно долго.

Луна предостерегает

Нежелательно задерживаться на работе допоздна, ходить по безлюдным улицам и переулкам, доверять малознакомым людям — особенно в отношении финансовых вопросов. Не стоит спешить с воплощением в жизнь идей, которые навяжут нам другие люди — скорее всего, они окажутся провальными. Также необходимо отказаться от новых знакомств, особенно с людьми, от которых поступят предложения о взаимовыгодном сотрудничестве: в лучшем случае мы получите разочарование, в худшем — убытки.

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