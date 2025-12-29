ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 декабря?

Луна рассказывает

День успешной работы над профессиональными и финансовыми проектами любой степени сложности, которые буквально обречены на успех. Так то нужно действовать, не теряя времени.

Луна рекомендует

Можно — и нужно — заниматься благотворительностью: она принесут не только моральное удовлетворение, но и, что немаловажно, солидную прибыль в будущем — любое доброе дело будет вознаграждено по заслугам.

Луна предостерегает

Важно взвешивать каждое свое слово, иначе, находясь в состоянии крайней раздражительности, легко можно будет обидеть кого-то из близких людей. Желательно также избегать перемен — как на работе, так и в личной жизни: звезды уверены, что к успеху такие поступки не приведут.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie