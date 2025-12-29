Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 декабря?

Луна рассказывает

День успешной работы над профессиональными и финансовыми проектами любой степени сложности, которые буквально обречены на успех. Так то нужно действовать, не теряя времени.

Луна рекомендует

Можно — и нужно — заниматься благотворительностью: она принесут не только моральное удовлетворение, но и, что немаловажно, солидную прибыль в будущем — любое доброе дело будет вознаграждено по заслугам.

Луна предостерегает

Важно взвешивать каждое свое слово, иначе, находясь в состоянии крайней раздражительности, легко можно будет обидеть кого-то из близких людей. Желательно также избегать перемен — как на работе, так и в личной жизни: звезды уверены, что к успеху такие поступки не приведут.

