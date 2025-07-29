Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 июля?

Луна рассказывает

День, когда у любого — даже самого апатичного — человека энергия будет бить через край, придавая силы — как физические, так и моральные. Однако ощущение всесильного может оказаться ошибочным, что необходимо учитывать, планируя составляя план дел, подлежащих реализации. Также можно высказывать желания — как вслух, так и про себя, но делать это необходимо осторожно и продуманно, учтя мельчайшие детали, в противном случае Вселенная, приняв наши слова буквально, может дать нам совсем не то, что нам нужно.

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Луна рекомендует

Энергии, которой наделят нас в этот день звезды, хватит на любые — даже очень сложные — проекты, но торопиться с ними не стоит — сначала нужно тщательно подготовиться и только потом приступать к работе. Любое добро, сделанное сегодня, очень быстро вернется сторицей, поэтому не стоит скупиться на хорошие дела. Агрессивно настроенных людей сегодня — впрочем, как и всегда — необходимо обходить стороной: чего от них ждать, не знают даже они сами, поэтому не стоит подвергать себя опасности — в том числе и физической.

Луна предостерегает

Важно следить за каждым своим словом: неосторожное высказывание может негативным образом сказаться на отношениях с окружающими. Нельзя лениться: дав себе возможность расслабиться, мы рискуем потерять удачные шансы преуспеть в профессиональной деятельности, о чем впоследствии будем жалеть.

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