Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 июня?

Луна рассказывает

День абсолютной мировой гармонии, когда в материальном отношении важно соблюдать умеренность, а в моральном — стремиться к душевному равновесию и покою.

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Луна рекомендует

Необходимо провести тщательную уборку в доме, разобрать вещи, избавившись от тех, которыми мы давно не пользуемся. Можно — и нужно делать подарки, причем, презентовать при этом не только неодушевленные предметы, но и домашних животных. Желательно отправляться в поездки, которые давно были запланированы — как командировки, так и путешествия, особенно если они связаны с посещением мест силы. Также это время является благоприятным для примирения с теми, с кем мы поссорились в последнее время — не стоит упускать шанс наладить отношения.

Луна предостерегает

Нежелательно перенапрягаться, особенно если это касается важных профессиональных целей: достичь их все равно не удастся, при этом сил и времени придется потратить очень много, но при этом — практически впустую.

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