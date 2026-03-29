Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 марта?
Луна рассказывает
День всемирной гармонии, которая царит в мире каждого человека — как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Это также время философского отношения к жизни, когда нужно либо мнять свою жизнь в нужном нам направлении, лиибо спокойно — без эмоций — принимать все, что мы не в силах изменить.
Луна рекомендует
Сегодня можно — и нужно — исправлять ошибки, допущенные ране, какой бы отрасли нашей жизни они ни касались- это позволит не только исправить ситуацию, но и сделать важные выводы на будущее.
Луна предостерегает
Ни в коем случае нельзя отступать от принятых ранее профессиональных решений: действовать нужно так, как было намечено изначально, только в таком случа можно удет добиться желаемых результатов. Разговор с близкими людьми, даже в случае категорического несогласия по тому или иному поводу, ни в коем случае нельзя превращать в банальную ссору — ее последствия могут еще долго негативно влиять на наши отношения.
