Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 мая

Луна

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 мая?

Луна рассказывает

День, когда необходимо тщательно проанализировать все факторы своей жизни, взвесив каждое свое действие последнего времени, сделав важные выводы относительно того, что — в профессиональном плане или личных отношениях — нужно продолжать дальше, а что, возможно, имеет смысл завершить, поставив точки над «и».

Луна рекомендует

Любое дело, начатое сегодня, необходимо доводить до конца: велика вероятность того, что, бросив работу на полпути, мы уже никогда к ней не вернетесь, а, значит, окажется, что время и силы были потрачены даром.

Луна предостерегает

Нельзя принимать решения — даже не самые важные — в спешке: учесть все доводы «за» и «против» не удастся, а, значит, ошибка неизбежна. Велика вероятность столкновения с агрессивно настроенными людьми: лучший способ выйти из него без потерь — не реагировать на их выпадыы, в противном случае они будут распаляться все больше и больше.

