Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни– 30 ноября и 1 декабря?

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Луна рассказывает

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22-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, идеально подходит для планирования действий во всех сферах жизни.

Луна рекомендует

Дни благоприятны не столько для действий, сколько для размышлений, на которых звезды и рекомендуют нам сосредоточиться: чем тщательнее мы все обдумаем, тем проще будет это совершить. Особенное внимание необходимо обратить на появившиеся в это время идеи, причем, чем фантастичнее они окажутся, тем больше у них шансов на успешное воплощение в жизнь. Решая, как поступить в том или ином случае, необходимо как можно меньше колебаться: надо выбрать один вариант решения и придерживаться его.

Луна предостерегает

Не стоит приступать к реализации важных профессиональных проектов: успеха все равно достичь не удастся, поскольку эти дни — не лучшее время для начинаний, а время и силы будут потрачены зря. Не стоит пропусать мимо ушей информацию, которая будет поступать к нам в эти дни: среди малозначительных фактов, попадутся те, которые в ближайшее время пригодятся в работе, дав преимущество перед коллегами.

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