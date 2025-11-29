Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 ноября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 ноября?

Луна рассказывает

День, когда — несмотря на выходной — вряд ли удастся полноценно отдохнуть, если подразумевать под этим словом релакс и расслабление. Мощная энергия, которая овладевает нами в такие дни, не даст возможности вести спокойный и размеренный образ жизни: она — в буквальном смысле слова — поднимет нас на ноги и заставит действовать активно.

Луна рекомендует

Несмотря на то, что сил у нас сегодня будет с избытком, не стоит тратить их попусту: желательно делать только то, что действительно нужно и важно, тогда и результат превзойдет все ваши ожидания.

Луна предостерегает

Звезды советуют воздержаться от принятия важных жизненных решений — велика вероятность того, что они окажутся ошибочными и заведут нас не в ту сторону.

