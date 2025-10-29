Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 октября?

Луна рассказывает

Очень продуктивный и результативный день, когда любое начатое дело буквально обречено на успех, поскольку обстоятельства для него сложатся наилучшим образом. Прилив энергии, которую мы почувствуем в это время, нужно направить только на добрые дела.

Реклама

Луна рекомендует

Желательно проводить переговоры — причем как профессионального, так и личного свойства: собеседники будут настроены на достижение консенсуса и охотно пойдут навстречу. День также благоприятен для начала строительства, ремонта, покупки и продажи недвижимости.

Луна предостерегает

Нельзя полностью расслабляться и терять контроль над рабочей ситуацией, иначе что-то может пойти совсем не в ту сторону, в которую мы собирались двигаться. Не стоит доверять незнакомым — или малознакомым — людям, поскольку нет никакой гарантии, что они не являются мошенниками.