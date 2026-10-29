Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 октября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 октября?

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Луна рассказывает

День мощной позитивной энергетики, когда, несмотря можно приступать к реализации любых — даже очень сложных — проектов.

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Луна рекомендует

День, когда можно — и нужно — сделать первый — как правило, самый важный и сложный — шаг на пути к поставленной цели. Удача в этот день будет сопутствовать во всех сферах нашей жизни, но сосредоточиться все-таки желательно на личной: именно здесь должны произойти самые интересные — и важные — события.

Луна предостерегает

День, когда могут активизироваться тайные или явные недоброжелатели, на которых не стоит обращать внимания: их беснование не нанесет нам ущерба, так что не стоит тратить драгоценные нервные клетки. Нельзя идти на поводу у людей, которые будут убеждать нас отказаться от собственной точки зрения в угоду другой — той, которая вызывает у нас неприятие: впоследствии об этом придется пожалеть. Нежелательно также вмешиваться в чужую личную жизнь: даже если будет казаться, что без нашего — исключительно ценного — совета человеку не обойтись, лучше промолчать, особенно если нас о нем не попросят.

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