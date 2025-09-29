- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 сентября?
Луна рассказывает
День, когда можно и нужно браться за новые дела, причем, чем серьезнее они будут, тем легче и быстрее удастся воплотить их в жизнь.
Луна рекомендует
Несмотря на будний день и огромное количество работы, важно найти время для своих близких — любимого человека, семьи и родных — особенно маленьких детей и пожилых родственников. Помогать в этот день нужно всем, кто об этом попросит — не только своим, но и чужим: благотворительность будет вознаграждена по заслугам. Общение на всех уровнях окажется успешным — люди будут с готовностью идти друг другу навстречу, поэтому если у нас в планах давно стоит важны, но трудный разговор, лучшего времени для него не найти.
Луна предостерегает
Нежелательно отправляться в путешествия: любые передвижения по миру грозит неприятностями, при этом чем дальше человек отдалиться от дома, тем более серьезными они могут оказаться.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 29 сентября — 5 октября
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 29 сентября — 5 октября
Лунный гороскоп на 29 сентября — 5 октября: что рекомендуется делать в каждый день недели
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 сентября — 5 октября 2025 года