Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 сентября

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 30 сентября?

Луна рассказывает

День, когда можно и нужно браться за новые дела, причем, чем серьезнее они будут, тем легче и быстрее удастся воплотить их в жизнь.

Луна рекомендует

Несмотря на будний день и огромное количество работы, важно найти время для своих близких — любимого человека, семьи и родных — особенно маленьких детей и пожилых родственников. Помогать в этот день нужно всем, кто об этом попросит — не только своим, но и чужим: благотворительность будет вознаграждена по заслугам. Общение на всех уровнях окажется успешным — люди будут с готовностью идти друг другу навстречу, поэтому если у нас в планах давно стоит важны, но трудный разговор, лучшего времени для него не найти.

Луна предостерегает

Нежелательно отправляться в путешествия: любые передвижения по миру грозит неприятностями, при этом чем дальше человек отдалиться от дома, тем более серьезными они могут оказаться.

