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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 30 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 30 сентября?
Луна рассказывает
День духовного преображения, который облегчает моральное состояние и меняет взгляд на мир с пессимистического на оптимистический. Мы начинаем видеть варианты выхода из проблемных ситуаций, которые еще вчера казались совершенно безнадежными.
Луна рекомендует
Можно начинать любые — даже самые сложные — дела, но только в том случае, если все, что было начато раньше, уже завершено, в противном случае придется тратить драгоценное время на недоделки. День также удачен в финансовом отношении, когда можно рассчитывать неожиданные поступления на карточку — например, получения долгожданного гонорара.
Луна предостерегает
Стоит опасаться недобросовестных коллег, которые, совершив ошибку, могут попытаться обвинить в ней нас — нельзя позволить им использовать себя. Не лучший день для деловых переговоров и личных объяснений — из-за напавшего на вас сегодня косноязычия вы не сможете никого убедить в своей правоте, так что не стоит и пытаться это сделать.
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