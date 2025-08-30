ТСН в социальных сетях

Астрология
130
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 августа?

Луна рассказывает

Страхи, тревоги и плохие мысли, которые могут одолевать в этот день, необходимо решительно гнать прочь. В большинстве случаев они окажутся порождением положения Луны и не будут иметь к реальности никакого отношения. Облегчить душу можно, уменьшив количество зла в своей собственной повседневной жизни, признав сделанные нами ошибки.

Луна рекомендует

Раздражительность, которую мы будем испытывать в этот день, явление временное, обусловленное положением звезд и планет, поэтому ее нужно просто перетерпеть — уже завтра вам станет легче.

Луна предостерегает

Вести себя необходимо тихо, не предпринимая никаких действий и — по возможности — отказавшись от общения: обратив на себя внимание Вселенной, иначе рискуем навлечь на свою голову неприятности. Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить работу, на которую в другое время ушло бы несколько дней: вместо отдыха, на который нужно потратить выходной, рискуем еще больше устать и переутомиться. Нельзя также срывать зло, вызванное внутренней раздражительностью, на тех, кто находится рядом — впоследствии нам будет за него стыдно.

