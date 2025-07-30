Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 июля?

Луна рассказывает

Нынешний день — время активных и решительных действий, любые сомнения и колебания не позволят даже подступиться к поставленной цели. В случае неудач как профессионального, так и личного характера, легко можно будет понять их причину — достаточно будет «отмотать» ленту своих действий назад и понять, что в свое время привело к ошибке: исправив ее, можно будет двигаться дальше.

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Луна рекомендует

Время благоприятно для встреч со старыми друзьями — общение с ними принесет не только удовольствие, но и пользу. День можно посвятить делам, на которые обычно не хватает времени: навести порядок в документах, перебрать вещи в шкафах и вынести помойку, все, чем мы давно не пользуемся, Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими — а, возможно, и любимыми — людьми: почувствовав, что нам не хватает какого-то человека, нужно просто набрать его номер.

Луна предостерегает

Не стоит вступать в пререкания с коллегами и — особенно! — начальством: конфликты помешают осуществлению важных рабочих проектов. Нежелательно давать обещания, даже если вас будут к этому вынуждать — не сдержав слово, можно заслужить репутацию несерьезного и легкомысленного человека.

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