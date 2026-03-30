Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 31 марта?
Луна рассказывает
День, когда мы прощаемся с прошлым, чтобы, исправив все допущенные ранее ошибки, начать двигаться дальше — в новую жизнь. Велика вероятность неожиданного появления людей, с которыми мы давно не виделись — друзьями, возлюбленными, знакомыми. Звезды посылают их к нам не просто так, а с определенной целью: они должны помочь нам завершить определенный этап нашего существования и закрыть все связанные с ним вопросы.
Луна рекомендует
По отношению к окружающим людям — как близким, так и посторонним — необходимо испытывать максимальную благожелательность: они будут нуждаться в добром слове и посильной помощи.
Луна предостерегает
Не стоит допускать легкомыслия и необдуманных высказываний: каждое слово должно быть тщательно взвешено, тогда впоследствии о нем не придется жалеть. Также нежелательно «уходить» в воспоминания: какими бы приятными они ни были, жить надо сегодняшним днем с обязательным прицелом на будущее.
Читайте также:
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной
Меркурий в Овне с 15 апреля до 3 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время