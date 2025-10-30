Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 октября

Луна / © Credits

Реклама

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 октября?

Луна рассказывает

День мощной энергетики, которую звезды рекомендуют направить не на результат, как мы привыкли это делать, а на процесс, более того, желательно получить от него настоящее удовольствие. Причем касается это не столько работы, сколько личной жизни, особенно если ей долгое время не уделяли должного внимания.

Реклама

Луна рекомендует

Можно налаживать отношения с друзьями и любимыми людьми, назначать свидания, делать подарки и устраивать сюрпризы. Также очень важно, каким бы напряженным ни был рабочий график, найти время для отдыха: погулять на свежем воздухе, заняться посильным видом спорта — это позволит восстановить силы и накопить энергию, которая понадобится нам в самом скором времени.

Луна предостерегает

Не стоит гнаться за всеми профессиональными «зайцами» сразу, пытаясь успеть переделать все дела: одно направление в любом случае пострадает, так что лучше выбрать самое важное. В это время также категорически нельзя переутомляться: работа работой, а об отдыхе — тем более сегодня — тоже забывать нельзя.