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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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13
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 октября?

Луна рассказывает

Не самый удачный день для любых начинаний — как профессионального, так и хозяйственно-бытового свойства.

Луна рекомендует

В этот день можно учиться и учить, передавая накопленные знания и опыт другим, собирать и накапливать информацию, анализировать ставшие известными факты. При решении важной профессиональной задачи нужно сосредоточиться на фактах, которые предоставит нам подсознание: мы вспомним, каким образом однажды уже отвечали на подобный вопрос. За моральной поддержкой сегодня нужно обращаться к друзьям: с ними можно будет поговорить на любые темы, вспомнить забавные события из общего прошлого, а заодно и получить дельный совет. Отношения с близким человеком может выйти на новый уровень: так, те, кто давно — но без желаемого результата — встречается, могут рассчитывать на долгожданное предложение руки и сердца.

Луна предостерегает

Не стоит никому лгать, даже если нас к этому будут вынуждать обстоятельства: обман очень быстрой выйдет наружу, а мы надолго — а, возможно, и навсегда — распрощаетесь со своей репутацией. Ткже не стоит никому отказывать в помощи: возможно, в его судьбе нужно будет поучаствовать не только материально, но и морально, что может быть гораздо сложнее.

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