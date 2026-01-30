Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 января

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 января?

Луна рассказывает

Довольно напряженный в психологическом отношении день, энергии которого могут привести к серьезным перепадам настроения.

Луна рекомендует

Можно браться за любую работу, включая самую сложную, сил — как моральных, так физических — хватит на все, главное — перейти от слов к делу. Общение с окружающими людьми также будет плодотворным, главное, сдерживать раздражение, чтобы не испортить добрые отношения, которые существовали годами.

Луна предостерегает

Необходимо отказаться от азартных игр, особенно если они будут вестись на деньги: велика вероятность того, что вместо выигрыша мы окажемся в серьезном проигрыше.

