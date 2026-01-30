- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 31 января
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 31 января?
Луна рассказывает
Довольно напряженный в психологическом отношении день, энергии которого могут привести к серьезным перепадам настроения.
Луна рекомендует
Можно браться за любую работу, включая самую сложную, сил — как моральных, так физических — хватит на все, главное — перейти от слов к делу. Общение с окружающими людьми также будет плодотворным, главное, сдерживать раздражение, чтобы не испортить добрые отношения, которые существовали годами.
Луна предостерегает
Необходимо отказаться от азартных игр, особенно если они будут вестись на деньги: велика вероятность того, что вместо выигрыша мы окажемся в серьезном проигрыше.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время