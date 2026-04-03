Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 апреля

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 апреля?

Луна рассказывает

День, в течение которого нельзя грустить и унывать, поскольку звездами он предназначен для радости и веселья. Впрочем, проявлять свои чувства бурно, что в наше время приемлемо не для всех, необязательно — достаточно просто смотреть на мир с оптимистической точки зрения и верить, что в результате все будет хорошо.

Луна рекомендует

Можно ограничивать себя в питании: устраивать разгрузочные дни, садиться на диету, поститься и голодать. Тем, кто не захочет ущемлять себя в этом вопросе, можно устроить небольшую вечеринку, пригласив на нее друзей — общение с ними окажет терапевтически-психологическое влияние на душу.

Луна предостерегает

Важно остерегаться простуд и вирусов — нужно избегать переохлаждения и мест массового скопления людей. Нельзя также чрезмерно бурно реагировать на чужой негатив, до добра это не доведет — лучше проигнорировать его.

