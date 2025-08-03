Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 августа?

Луна рассказывает

Энергетика дня благоприятствует добрым делам: можно оказывать помощь тем, кто о ней попросит.

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Луна рекомендует

Нужно заниматься благотворительностью, волонтерствовать и делать подарки — как своим близким, так и просто окружающим людям. В отношении дел, которые движутся слишком медленно или — и вовсе! — идут не в ту сторону: необходимо провести работу над ошибками: нужно остановиться, проанализировать свои действия и понять, что делается не так, и уже завтра все исправить. Чтобы не вышла на поверхность старая обида, которая, оказывается, до сих пор может рассорить нас с ними, общение лчше свести к минимуму

Луна предостерегает

Несмотря на будний день, делами в это время лучше не заниматься — успеха от них ждать не приходится. Не стоит делать добрые дела в расчете на ответную благодарность — вместо нее мы вполне можем получить испорченные отношения, которые долго не удастся восстановить.