Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 августа

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 августа?

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Луна рассказывает

День усиления интеллектуальных и умственных способностей, которыми необходимо распорядиться во благо — как себе, так и другим.

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Луна рекомендует

Секрет профессионального успеха — движение от простого к сложному и от второстепенного к важному, только в таком случае удастся сделать запланированный максимум, обеспечив должное качество. Быстрого эффекта от всего, что мы сегодня сделаем, ждать не стоит — его не будет, поэтому позвольте событиям развиваться так, как им положено, а к какому результату это приведет, станет понятно позднее. Решить важный жизненный вопрос можно будет, поделившись своими переживаниями или сомнениями с кем-то из близких людей: выговорившись, мы поймем, в чем состоит решение проблемы.

Луна предостерегает

День, когда нельзя ничего разрушать, даже если речь идет о сломанной ветке. Рано или поздно за такой поступок придется отвечать, поэтому желательно сосредоточиться исключительно на созидательных процессах. Не стоит отказывать человеку, который обратится за помощью: возможно, в скором времени он сможет оказаться нам ответную слугу, так что можно считать это взаимовыгодным обменом.

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