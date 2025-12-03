Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 декабря?

Луна рассказывает

Активизируются силы зла, которые будут всевозможными способами влиять на нашу психику. В это время легко попасть под чужое влияние, забыть о собственных интересах и начать действовать так, как хотят другие — то есть, в их целях и интересах.

Луна рекомендует

В это время важно сосредоточиться на глобальном проекте и не размениваться на мелочи, в противном случае крупной цели достичь не удастся, а мелкие вряд ли удовлетворят требовательное начальство. День также подходит для восстановления своего доброго имени и справедливости в отношении тех, кого обидели зря.

Луна предостерегает

Звезды настаивают на осторожности в отношениях с новыми знакомыми — человек, который войдет в нашу жизнь в это время, может принести массу неприятностей, поэтому лучше всего вообще не разговаривать с неизвестными.

