Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 июля?

Луна рассказывает

День приводит к «перелому» в настроении, которое может значительно ухудшиться — это нужно учитывать, планируя свои действия на нынешний выходной. Также в такое время мы теряем уверенность в себе, что негативно отражается на наших отношениях с окружающими — особенно близкими — людьми.

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Луна рекомендует

Несмотря на субботу, нежелательно бездельничать — необходимо найти себе занятие, которое займет не только руки, но и голову, избавив от вероятных сегодня грустных мыслей. Несмотря на выходной, нужно быть внимательными к идеям, которые в это время придут в голову — они окажутся весьма перспективными, если не сказать — гениальными. Очень важно проявить благодарность по отношению к человеку, который решит сделать нам приятный сюрприз, иначе в следующий раз он не захочет ничем нас радовать.

Луна предостерегает

Красноречие и дар убедительности, которыми в это время наградят нас звезды, нельзя использовать во вред окружающим людям — их нужно направлять исключительно на добрые дела.

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