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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 июня
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.
Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 июня?
Луна рассказывает
Один из самых сложных во всем лунном месяце день, главной опасностью которого является повышенная вероятность конфликтов — как по поводу, так и без него. При этом он часто бывает благоприятным для самых разных дел — как профессиональных или хозяйственных, так и личных.
Луна рекомендует
Внутреннее напряжение, которое будет наблюдаться с самого утра, а к обеду может перерасти в агрессию, лучше направить на работу или хлопоты по дому, а не на выяснение отношений с окружающими людьми.
Луна предостерегает
Стены своего дома — без крайней на то необходимости — лучше не покидать: в нем мы будем чувствовать себя защищенными от любых житейских неприятностей, а, значит, день пройдет на позитиве. Если отказаться от общения с окружающими будет сложно, поэтому нужно хотя бы максимально ограничить его — так удастся уберечь себя от чужого негатива.
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