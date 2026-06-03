Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 июня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам.

Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 июня?

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Луна рассказывает

Один из самых сложных во всем лунном месяце день, главной опасностью которого является повышенная вероятность конфликтов — как по поводу, так и без него. При этом он часто бывает благоприятным для самых разных дел — как профессиональных или хозяйственных, так и личных.

Луна рекомендует

Внутреннее напряжение, которое будет наблюдаться с самого утра, а к обеду может перерасти в агрессию, лучше направить на работу или хлопоты по дому, а не на выяснение отношений с окружающими людьми.

Луна предостерегает

Стены своего дома — без крайней на то необходимости — лучше не покидать: в нем мы будем чувствовать себя защищенными от любых житейских неприятностей, а, значит, день пройдет на позитиве. Если отказаться от общения с окружающими будет сложно, поэтому нужно хотя бы максимально ограничить его — так удастся уберечь себя от чужого негатива.

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