Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 марта

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 марта?

Луна рассказывает

День абсолютной гармонии, когда нужно когда очень важно соблюдать умеренность и заботиться о своем комфорте — прежде всего, духовном.

Луна рекомендует

Несмотря на будний день, очень важно уделить максимум внимания своему дому, проедя в нем уборку: она должна заключаться не только в наведении чистоты, но и в избавлении от вещей, несущих негативную энергетику — всего порванного и разбитого, а также подаренного недоброжелательно настроенными людьми и давно не бывшем в употреблении.

Луна предостерегает

На работе нежелательно перенапрягаться — для серьезных проектов время неподходящее. Еще лучше — взять выходной или отгул, если же такой возможности не будет, нужно посвятить день подтягиванию старых «хвостов».

