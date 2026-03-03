- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 марта
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 марта?
Луна рассказывает
День абсолютной гармонии, когда нужно когда очень важно соблюдать умеренность и заботиться о своем комфорте — прежде всего, духовном.
Луна рекомендует
Несмотря на будний день, очень важно уделить максимум внимания своему дому, проедя в нем уборку: она должна заключаться не только в наведении чистоты, но и в избавлении от вещей, несущих негативную энергетику — всего порванного и разбитого, а также подаренного недоброжелательно настроенными людьми и давно не бывшем в употреблении.
Луна предостерегает
На работе нежелательно перенапрягаться — для серьезных проектов время неподходящее. Еще лучше — взять выходной или отгул, если же такой возможности не будет, нужно посвятить день подтягиванию старых «хвостов».
