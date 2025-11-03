- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 ноября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 ноября?
Луна рассказывает
День, когда обмануть могут не только другие люди, но и наши собственные чувства и ощущения — не стоит верить никому ни ничему, вс необходимо подвергать сомнению.
Луна рекомендует
Особого внимания в этот день потребуют дети и пожилые родственники: не стоит оставлять их без внимания, в противном случае они могут совершить нечто такое, что в результате с трудом удастся разгрести. Избавиться от резких перепадов настроения, которые будут досаждать в этот день, можно, только загрузив себя работой, тогда на эмоциональные реакции не останется времени.
Луна предостерегает
Звезды не рекомендуют браться за новые дела, какой бы сферы жизни они ни касались — на успех в них рассчитывать не приходится, а вот завершать те, что уже находятся в работе, не только можно, но и нужно. Желательно также как можно меньше общаться с окружающими людьми, еще лучше было бы вообще провести день в одиночестве.
