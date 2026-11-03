Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 ноября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 4 ноября?

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Луна рассказывает

День, когда необходимо быть честными как с окружающими людьми, так и с самими собой: ложь, даже воспринимаемая нами как благо, не исправит ситуацию, а ухудшит отношения. К тому же она рано или поздно обнаружится, еще больше усугубив ситуацию.

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Луна рекомендует

Чувство меры во всем — начиная с меню и заканчивая одеждой и поведением — надо соблюдать всегда, но сегодня оно особенно важно: это даст возможность пережить сегодняшний день без моральных потерь. Желательно пойти навстречу человеку, который осознал свою неправоту и решил извиниться: нельзя позволять ссоре, какой бы серьезной она ни была, разрушить давние и добрые отношения.

Луна предостерегает

Не стоит демонстрировать свое превосходство окружающим людям: даже если оно имеет объективные причины, такое понятие, как скромность, еще никто не отменял — к тому же иногда оно может оказаться полезным.

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