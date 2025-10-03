ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 октября

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 октября?

Луна рассказывает

День мощной энергетики, которая способствует удаче во всем, но с учетом того, что на календаре выходной день, можно сделать вывод, что она коснется преимущественно личной жизни.

Луна рекомендует

Тем, кто не против изменить свой семейный статус, можно делать — и принимать — предложение руки и сердца, назначать даты помолвки и свадьбы. Можно — и нужно — исправлять допущенные ранее ошибки или корректировать неверные решение, для этого еще есть время — в противном случае придется долго исправлять свои недочеты.

Луна предостерегает

Не стоит принимать близко к сердцу высказывания недоброжелателей: их мнение вряд ли имеет какое-нибудь значение, так что нужно сохранять спокойствие и беречь нервы.

