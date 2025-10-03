- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 октября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 октября?
Луна рассказывает
День мощной энергетики, которая способствует удаче во всем, но с учетом того, что на календаре выходной день, можно сделать вывод, что она коснется преимущественно личной жизни.
Луна рекомендует
Тем, кто не против изменить свой семейный статус, можно делать — и принимать — предложение руки и сердца, назначать даты помолвки и свадьбы. Можно — и нужно — исправлять допущенные ранее ошибки или корректировать неверные решение, для этого еще есть время — в противном случае придется долго исправлять свои недочеты.
Луна предостерегает
Не стоит принимать близко к сердцу высказывания недоброжелателей: их мнение вряд ли имеет какое-нибудь значение, так что нужно сохранять спокойствие и беречь нервы.
