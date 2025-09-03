Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 сентября

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 сентября?

Луна рассказывает

Сегодня можно совершить мощный прорыв в любой, но прежде всего профессиональной сфере деятельности. Главное, сконцентрироваться на поставленной цели, собраться с силами и действовать быстро и решительно.

Луна рекомендует

Можно приступать к работе над новыми проектами, но только тогда, когда будут завершены старые, в противном случае они начнут тянуть назад и не дадут получить желаемый результат. Деньгами, которые окажутся в нашем распоряжении, необходимо воспользоваться разумно: важно помнить, что потратить можно все, а для спокойной жизни необходима финансовая «подушка безопасности».

Луна предостерегает

Воспоминания о прошлом — даже очень приятные — не должны подменять события сегодняшнего дня: нежелательно сосредоточиваться на том, что давно прошло, а значит, не должно иметь над нами силы. От общения с близкими и друзьями в этот день лучше отказаться, слишком уж велик риск серьезного конфликта, выход из которого окажется не таким простым, как покажется на первый взгляд.

