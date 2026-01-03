ТСН в социальных сетях

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 4 января

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 4 января?

Луна рассказывает

День уравновешенности мировой гармонии, которую никоим образом нельзя нарушать. Под запретом находятся не только резкие движения и слова, но и недобрые мысли. Не стоит также допускать нетактичность и грубость в отношениях с людьми — это может стать причиной серьезного конфликта.

Луна рекомендует

Не только можно, но и нужно с людьми, которые за что-то на нас обижаются: сегодня они будут склонны к пониманию, охотно выслушают наши объяснения и пойдет нам на встречу.

Луна предостерегает

От активных действий лучше отказаться — любыми делами необходимо заниматься спокойно и не торопясь, только тогда они окажутся успешными.

