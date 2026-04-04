Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 -6 апреля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 5-6 апреля?
Луна рассказывает
18-й лунный день, которые растянется на двое календарных суток, представляет определенную опасность для психики, поскольку в это время мы рискуем попасть под чужое влияние и отказаться от того, что нам близко и дорого. Сюит ли говорить о том, что со временем, когда пелена с глаз спадет, исправить опрометчивые действия уже не удастся.
Луна рекомендует
Почувствовав нежелание что-либо делать, имеет смысл дать себе возможность немного полениться — причем, это касается не только воскресенья, но и понедельника.
Луна предостерегает
Любую просьбу — будь то пожаленные кого-то из близких или указание начальства — не стоит исполнять мгновенно: скорее всего, тот кто к нам с ней обратится, быстро передумает, а время и силы окажутся потраченными зря. Также не стоит прилагать усилия для того, чтобы понравится человеку, который не испытывает к нам добрых чувств — сделать это все равно не удастся, атак зачем даром время тратить.
Читайте также:
Астролог назвала три знака, для которых весна 2026 года будет особенной
Меркурий в Овне с 15 апреля до 3 мая 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Тельце с 30 марта до 24 апреля 2026 года: что нас ждет в это время
Белая Луна в знаке Девы с 13 марта до 12 октября 2026 года: что нас ждет в это время